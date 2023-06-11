لأول مرة.. الأوروغواي بطل لكأس العالم للشباب (فيديو)

توج منتخب الأوروغواي بلقب بطل كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) على حساب نظيره الإيطالي، بفوزه عليه (1-0) في النهائي الذي جمعهما مساء الأحد، في الأرجنتين.

ويدين منتخب الأوروغواي بالفضل في انتصاره التاريخي، لمهاجمه لوسيانو رودريغيز، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" له في الوقت القاتل، بحلول الدقيقة 86 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد "سيوداد دي لا بلاتا - Estadio Ciudad de La Plata" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

🏆 𝗨𝗡𝗔 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗧𝗔 𝗔𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢



¡Somos campeones del Mundial 𝘀𝘂𝗯-𝟮𝟬!#ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/7NEkpBCyZr — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 11, 2023

¡@Uruguay 🇺🇾 se suma al salón de los campeones del mundo Sub-20! 🏆#U20WCpic.twitter.com/YY6EulK6fQ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 11, 2023

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ورفع منتخب الأوروغواي لأول مرة في تاريخه، كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما).

في المقابل، فشل المنتخب الإيطالي في تذوق طعم الفوز بكأس العالم.

يذكر أن الميدالية البرونزية ذهبت إلى المنتخب الإسرائيلي، الذي تغلب بدوره على حساب نظيره الكوري الجنوبي (3-1) في وقت سابق من مساء الأحد أيضا.

المصدر: RT