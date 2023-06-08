الأوروغواي تضع حدا لمغامرات إسرائيل

تأهل منتخب الأوروغواي إلى نهائي بطولة كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في الأرجنتين، على حساب نظيره الإسرائيلي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد.

ويدين منتخب الأوروغواي بالفضل في انتصاره للاعب خط وسطه فرانكو غونزاليز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بعد مرور ساعة من بداية المباراة، اليوم الخميس، على استاد "سيوداد دي لا بلاتا - Estadio Ciudad de La Plata" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

وسيكون منتخب الأوروغواي في نهائي المونديال، بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع منتخبي إيطاليا وكوريا الجنوبية، في منتصف الليل.

بينما سيكتفي منتخب إسرائيل باللعب على المركز الثالث ضد الخاسر من مباراة إيطاليا وكوريا الجنوبية.

المصدر: RT