الأوروغواي تكمل أضلاع المربع الذهبي لكأس العالم للشباب

أكمل منتخب الأوروغواي عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، المقامة حاليا في الأرجنتين، على حساب نظيره الأمريكي بفوزه عليه (2-0).

وسجل لاعب خط الوسط الأوروغوياني أندرسون دوارتي الهدف الأول لبلاده عند الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول. بينما جاء الهدف الثاني بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الأمريكي جوشوا ويندر خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 56 من عمر المباراة التي جمعتهما في وقت متأخر من ليلة الأحد، على استاد "سيوداد دي لا بلاتا - Estadio Ciudad de La Plata" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

وضرب منتخب الأوروغواي موعدا في الدور قبل النهائي للمونديال مع نظيره الإسرائيلي، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائه منتخب البرازيل من البطولة، إثر فوزه عليه بثلاثة اهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

أما المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما)، فستجمع منتخبي إيطاليا وكوريا الجنوبية، الذين صعدا إلى الدور ذاته على حساب كل من كولومبيا ونيجيريا على الترتيب.

المصدر: RT