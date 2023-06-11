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إسرائيل تفوز ببرونزية كأس العالم للشباب

الرياضة

إسرائيل تفوز ببرونزية كأس العالم للشباب
/Gustavo Garello
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أحرز المنتخب الإسرائيلي المركز الثالث في بطولة كأس العالم بكرة القدم للشباب (تحت 20 عاما) على حساب نظيره الكوري الجنوبي، بفوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأحد.

ووقع على ثلاثية إسرائيل كل من ران بنيامين، وعمر سينيور، وعنان خلايلي في الدقائق (19، 75، 85) على الترتيب.

بينما سجل الكوري الجنوبي لي سيون وون هدف بلاده الوحيد من ضربة جزاء عند الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على استاد "سيوداد دي لا بلاتا - Estadio Ciudad de La Plata" بمدينة لا بلاتا الأرجنتينية.

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بينما يلعب منتخبا الأوروغواي وإيطاليا على لقب بطل مونديال 2023 للشباب (تحت 20 عاما) في النهائي الذي سيجمعهما في وقت لاحق من الليلة أيضا.

المصدر: RT 

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