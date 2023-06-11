الأهلي المصري يتوح بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023 (فيديو)

توج نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب مضيفه الوداد الرياضي المغربي، بتعادله معه (1-1) في إياب النهائي الذي جمعهما مساء يوم الأحد، بالدار البيضاء.

ووضع المدافع المغربي يحيى عطية الله أصحاب الأرض في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول.

هدف الوداد في مرمى الأهلي 😳#إفريقيا_مع_جولpic.twitter.com/ulJUuxCEdM — جول مصر - GOAL (@goaleg) June 11, 2023

ورد المدافع المصري محمد عبد المنعم هدف التعادل "الذهبي" لفريقه في الوقت القاتل بحلول الدقيقة 78 من عمر المباراة التي جرت على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

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وتفوق نادي الأهلي على فريق الوداد الرياضي (3-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق المصري ذهابا (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

وعزز نادي الأهلي تربعه على عرش دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بحصوله على اللقب الحادي عشر في تاريخه، مبتعدا بستة ألقاب عن النادي المصري الآخر الزمالك وفريق مازيمبي الكونغولي، اللذين يتقاسمان المركزين الثاني والثالث فيما بينهما برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

بينما أخفق نادي الوداد الرياضي في الدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية، على حساب الأهلي بالذات، ليتوقف رصيده عن ثلاثة ألقاب.

المصدر: RT