بعد قليل.. مواجهة مغربية مصرية على "صفيح ساخن"

تتجه أنظار عشاق كرة القدم عامة والمصرية والمغربية خاصة، صوب ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، الذي يحتضن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي المصري.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (18:00) بالتوقيت المحلي و(20:00) بتوقيت القاهرة.

وسيبدأ البلجيكي سفين فاندنبروك (43 عاما)، المدير الفني لنادي الوداد، بالتشكيلة التالية، لمواجهة ضيفه نادي الأهلي:

32- يوسف المطيع

25- أمين فرحان

35- أرسين زولا

22- أيوب العملود

14- يحيى عطية الله

5- يحيى جبران

6- جلال الداودي

10- أيمن الحسوني

30- سيف الدين بوهرة

11- محمد أوناجم

20- بولي جونيور سامبو.

بينما اختار السويسري مارسيل كولر (62 عاما)، المدير الفني لنادي الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الوداد:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي

لخط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، عبد المنعم، علي معلول

لخط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية

لخط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود كهربا.

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يذكر أن نادي الأهلي فاز على فريق الوداد الرياضي (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT