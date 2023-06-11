جماهير نادي الأهلي المصري في طريقهم إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء (فيديو)
يتوجه مشجعو نادي الأهلي المصري إلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب ، اليوم السبت، لحضور مواجهة فريقهم أمام الوداد البيضاوي، في إياب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
ويحل نادي الأهلي على فريق الوداد الرياضي اليوم، بعد الفوز عليه (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.
"اسمع صوت جمهورنا" ❤💪— Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) June 11, 2023
شاهد 🎥 #جماهير_الأهلي من أمام مقر الإقامة قبل التوجه لملعب نهائي #دوري_أبطال_إفريقيا 🦅
يوتيوب https://t.co/3543Ue39u4#الاستوديو_التحليلي#الأهلي_الوداد#افريقيا_يا_أهلي#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/aaGVEKY5OY
حماس جماهير #الأهلي المصري أثناء التوجه لملعب محمد الخامس قبيل مواجهة #الوداد_المغربي في نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا .. برأيك من سيتوج باللقب اليوم؟#شاهد_سكايpic.twitter.com/9WQcYm4BLi— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 11, 2023
جمهور الاهلي في الطريق للملعب قولو يارب 🙏 pic.twitter.com/gZEsyzdx9h— ستوديو الأهلي (@Ahlystudio) June 11, 2023
من كل مكان جايين للأهلي ♥️#افريقيا_يا_أهليpic.twitter.com/86YC8imdYv— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 11, 2023
جمهور لا يشبع من البطولات 🏆— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 11, 2023
ويدعمون فريقهم حتى آخر رمق 🔥
هؤلاء هُم جماهير الأهلي! 🔴@AlAhly
المصدر: RT