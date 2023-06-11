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جماهير نادي الأهلي المصري في طريقهم إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء (فيديو)

الرياضة

جماهير نادي الأهلي المصري في طريقهم إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء (فيديو)
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يتوجه مشجعو نادي الأهلي المصري إلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب ، اليوم السبت، لحضور مواجهة فريقهم أمام الوداد البيضاوي، في إياب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويحل نادي الأهلي على فريق الوداد الرياضي اليوم، بعد الفوز عليه (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

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المصدر: RT

  

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