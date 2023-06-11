جماهير نادي الأهلي المصري في طريقهم إلى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء (فيديو)

يتوجه مشجعو نادي الأهلي المصري إلى ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب ، اليوم السبت، لحضور مواجهة فريقهم أمام الوداد البيضاوي، في إياب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويحل نادي الأهلي على فريق الوداد الرياضي اليوم، بعد الفوز عليه (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

حماس جماهير #الأهلي المصري أثناء التوجه لملعب محمد الخامس قبيل مواجهة #الوداد_المغربي في نهائي #دوري_أبطال_أفريقيا .. برأيك من سيتوج باللقب اليوم؟#شاهد_سكايpic.twitter.com/9WQcYm4BLi — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 11, 2023

جمهور الاهلي في الطريق للملعب قولو يارب 🙏 pic.twitter.com/gZEsyzdx9h — ستوديو الأهلي (@Ahlystudio) June 11, 2023

جمهور لا يشبع من البطولات 🏆



ويدعمون فريقهم حتى آخر رمق 🔥



هؤلاء هُم جماهير الأهلي! 🔴@AlAhly — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 11, 2023

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المصدر: RT