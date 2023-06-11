استبعاد شوبير من قائمة الأهلي أمام الوداد المغربي

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لنادي الأهلي المصري، استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى "المارد الأحمر"، من قائمة مباراته أمام الوداد قبل ساعات من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يكون محمد الشناوي هو الحارس الأساسي للأهلي في مباراته اليوم أمام الوداد، على أن يجلس علي لطفي على دكة البدلاء.

ويحل الأهلي ضيفا على نادي الوداد مساء اليوم الأحد، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وسائل إعلام