السيسي يهنئ النادي الأهلي بتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا ويثنى "على الروح العالية"

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بفوز الفريق بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. حيث أثنى "على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق".

وجاء في منشور عبر الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك": "هنأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة، ومثنيا على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، وأعرب الرئيس عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات".

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وتوج نادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، على حساب مضيفه الوداد الرياضي المغربي، بتعادله معه (1-1) في إياب النهائي الذي جمعهما مساء يوم الأحد، بالدار البيضاء.

وتفوق نادي الأهلي على فريق الوداد الرياضي (3-2) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز الفريق المصري ذهابا (2-1) في مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT