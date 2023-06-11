تسيسكا موسكو يرفع كأس روسيا 2023

توج فريق تسيسكا موسكو بلقب بطل كأس روسيا لكرة القدم، على حساب منافسه كراسنودار، إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (6-5) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.

تقدم تسيسكا موسكو بهدف في الشوط الأول، سجله مهاجمه فيودور تشالوف في الدقيقة 32 من ضربة جزاء.

ورد المهاجم الكولومبي جون كوردوبا بهدف التعادل بحلول الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

وحسم فريق العاصمة موسكو نتيجة المباراة لصالحه في سلسلة الركلات الترجيحية بنتيجة (6-5).

وأحرز نادي تسيسكا موسكو اللقب لأول مرة منذ عام 2013، والسابع في تاريخه، ويحتل المركز الثاني بفارق لقبين خلف حامل الرقم القياسي لوكوموتيف موسكو.

بينما لم يسبق لنادي كراسنودار أن تذوق طعم الفوز بكأس روسيا لكرة القدم.

المصدر: RT