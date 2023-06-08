الجزائري بن رحمة يحتفل بإنجاز تاريخي مع والدته.. والمغربي أكرد يواسي مواطنه أمرابط (فيديو)

ساهم الجزائري سعيد بن رحمة في تتويج فريقه وست هام يونايتد الإنجليزي، بلقب بطل النسخة الثانية من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بفوزه على نادي فيورنتينا الإيطالي (2-0).

وسجل المهاجم سعيد بن رحمة هدف التقدم للفريق الإنجليزي في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، قبل أن يقتنص زميله المهاجم جارود بوين، هدف الفوز في الوقت القتل عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على "فورتونا أرينا - Fortuna Arena" بالعاصمة التشيكية براغ.

وبات بن رحمة اللاعب العربي الوحيد، الذي تمكن من تسجيل هدف بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، في نسختها الثانية فقط.

كما أصبح المهاجم الجزائري ثالث لاعب عربي يسجل في نهائيات المسابقات الأوروبية، بعد مواطنه رابح ماجر مع بورتو البرتغالي ضد بايرن ميونخ الألماني عام 1987، والنجم المصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ضد توتنهام في عام 2019، وكان الهدفان بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف بن رحمة، البالغ من العمر 27 عاما، الأضواء باحتفاله مع والدته باللقب وإنجازه التاريخي، عقب صافرة نهاية المباراة.

الجزائري سعيد بن رحمة يحتفل مع والدته❤️ pic.twitter.com/nWshhlUXUZ — EPL World (@EPLworld) June 7, 2023

احتفال سعيد بن رحمة مع والدته بلقب دوري المؤتمر ❤️🇩🇿 pic.twitter.com/bwT5oFSk9x — Youssef1_1khaled (@1khaledYoussef1) June 8, 2023

كما جذبت الانتباه لقطة احتفال ديفيد مويس، المدير الفني لنادي وست هام يونايتد، مع والده، بعد أن نجح المدرب بالظفر باللقب الأول في مسيرته التدريبية، ومن ثم الاحتفال في غرفة تغيير الملابس مع اللاعبين.

Super David Moyes! 🎶 pic.twitter.com/XjuO1OXKiD — West Ham United (@WestHam) June 7, 2023

Our gaffer as you've never seen him before! 🤣 pic.twitter.com/e1JzNuioA4 — West Ham United (@WestHam) June 8, 2023

ولفت الأنظار لقطة إنسانية عندما حرص المغربي نايف أكرد، لاعب نادي وست هام يونايتد، على مواساة مواطنه سفيان أمرابط، لاعب نادي فيورنتينا، ودعمه وتشجيعه بعد خسارته للقب.

أجمل ما ستشاهده اليوم ❤️



نايف أكرد يواسي سفيان أمرابط بعد خسارة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 🇲🇦👏



خصمان في الملعب، أصدقاء خارج الملعب 🤝 pic.twitter.com/IywZigZlin — GOAL Arabia (@GoalAR) June 7, 2023

وشهدت المباراة لقطة مؤسفة لتلقى الإيطالي كريستيانو بيراغي، لاعب نادي فيورنتينا، إصابة بعد إلقاء جماهير نادي وست هام يونايتد بعض المقذوفات عليه، عندما كان يستعد لتنفيذ ركلة ركنية.

المصدر: وكالات