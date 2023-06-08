الجزائري بن رحمة يشارك محمد صلاح ورابح ماجر إنجازا تاريخيا (فيديو)

أصبح الجزائري سعيد بن رحمة جناح وست هام يونايتد الإنجليزي، ثالث لاعب عربي يسجل هدفا بنهائي بطولة قارية أوروبية.

وتوج فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بطلا لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على فيورنتينا الإيطالي 2-1، في المباراة النهائية التي جمعتهما ببمدينة براغ التشيكية.

وسجل بن رحمة الهدف الأول لوست هام يونايتد، في الدقيقة 62، من ركلة جزاء، ليساهم في تحقيق فريقه للقب الأوروبي.

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وأصبح بن رحمة ثالث لاعب عربي يسجل في النهائيات الأوروبية، بعد مواطنه رابح ماجر مع بورتو البرتغالي ضد بايرن ميونخ الألماني عام 1987، والمصري محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي ضد توتنهام في عام 2019، وكان الهدفان بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما بات بن رحمة أيضا اللاعب العربي الوحيد، الذي تمكن من تسجيل هدف بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، في نسختها الثانية فقط.

وحصد نادي وست هام يونايتد بذلك أول لقب أوروبي له منذ 58 عاما (كأس الكؤوس الأوروبية عام 1965)، ونال بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي "يورويا ليغ" في الموسم المقبل.

المصدر: "وكالات"