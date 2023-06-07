بن رحمه يساهم في فوز وست هام يونايتد بلقب بطل دوري المؤتمر الأوروبي (فيديو)

توج نادي وست هام يونايتد بلقب بطل النسخة الثانية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، على حساب فريق فيورنتينا الإيطالي، إثر فوزه عليه (2-1) النهائي الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

وأحرز هدفي الفريق اللندني كل من المهاجمين الجزائري سعيد بن رحمة، والإنجليزي جارود بوين، في الدقيقتين (62 من ضربة جزاء، و90) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط الإيطالي جياكومو بونافنتورا هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي جرى على "فورتونا أرينا - Fortuna Arena" بالعاصمة التشيكية براغ.

وحصد نادي وست هام يونايتد بذلك أول لقب أوروبي له منذ 58 عاما، وأول لقب بشكل عام منذ 43 عاما، وحصل على بطاقة المشاركة في الدوري الأوروبي "يورويا ليغ" في الموسم المقبل.

Hey Siri: How do you tattoo a video onto yourself? pic.twitter.com/pc67nTkvhV — West Ham United US (@WestHam_US) June 7, 2023

يذكر أن نادي روما الإيطالي دخل تاريخ مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، كأول بطل للمسابقة الأوروبية الحديثة، إثر فوزه على فريق فينورد الهولندي، بهدف أحرزه نجمه نيكولو زانيولو، في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول للمباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأربعاء 25 مايو 2022، على ملعب "Air Albania Stadium" بالعاصمة الألبانية تيرانا.

المصدر: RT