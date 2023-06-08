مطالب سعودية بمعاقبة ميسي وسحب أحد ألقابه

أثار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي موجة غضب بين الجماهير السعودية عقب إعلان اختياره الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي ورفض العرض "الفلكي" من الهلال السعودي.

وطالب بعض النشطاء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الهيئات الحكومية السعودية بسحب لقب سفير السياحة السعودية من النجم الأرجنتيني واستبداله بالبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي.

وذلك بعد أن تم اختيار ميسي سفيرا للسياحة السعودية من قبل وزارة السياحة السعودية وفقا لما أعلنه أحمد الخطيب وزير السياحة، وذلك عقب الزيارة التي قام بها الأرجنتيني رفقة عائلته وأصدقائه إلى المملكة.

تعرفون ما المضحك؟ 😂

ليونيل ميسي يعتبر سفير السياحة السعودية, و مع ذلك رفض يعيش في السعودية رغم العرض الضخم بـ 500 مليون يورور 💰



اختيار خاطئ لهذا الشخص!



Cc @VisitSaudiARpic.twitter.com/AdNYu1uvmx — Abdullah AL-Khmais (@AZK_SA) June 7, 2023

على الرغم اني هلالي لكن والله اتمنى سحب منصب سفير السياحة في السعودية من ميسي و يعطونها لـ كرستيانو رونالدو يستحقها اكثر،

بيع اللي باعك و عز شاريك💙🇸🇦 #الهلال#رونالدو#ميسي#AlHilal#CR7𓃵#Messi𓃵pic.twitter.com/y4G1zBIh0I — وصيف العالم 🥈 TRQ (@i6aro8i) June 8, 2023

سفير السياحة السعوديه بلا منازع

جاء هو وعائلته ونقل صورة جميله للعالم عن السعودية وعن الأمن و الأمان فيها وما تعيشه من تطور في جميع المجالات .. وقفة احترام لهذا الاسطوره ♥️♥️ pic.twitter.com/2QlKUp3LzG — عبدالله التميمي (@iAbudT) June 7, 2023

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي نبأ رفض ميسي للعرض الضخم الذي ترواح بين 400-500 مليون يورو من الهلال السعودي، بسبب أن عائلته لن تستطيع التكيف مع الأجواء السعودية والمجتمع العربي.

هل من المنطق عندما رفض عرض الصندوق وفضل العيش

في أمريكا 🇺🇸 أن يستمر [ ميسي سفير السياحة السعودية] pic.twitter.com/PE1JEmBX6v — Abdul Aziz (@0_alammar) June 8, 2023

رونالدو



الدوري السعودي سيكون من أهم الدوريات على مستوى العالم لا يوجد شك في ذلك ، أتمنى أن يأتي كل النجوم إلى السعودية، لا توجد هناك مشاكل في هذه الدولة ❤️



ميسي سفير السياحة في السعودية ، فجأة قرر يروح امريكا لانه مايشعر بالراحة بالسعودية ؟



رونالدو يستحق يكون سفير السياحة 🇸🇦 pic.twitter.com/EupiAIP74i — ‏🇸🇦| د . منشن (@DrMenchen) June 7, 2023

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وكان ميسي الذي فاز بلقب كأس العالم 2022 صرح لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو": "لقد اتخذت القرار بأنني سأذهب إلى إنتر ميامي".

وتابع:"ما زلت لا أملكها (الصفقة) بنسبة 100% أو أن شيئا ما مفقود، لكن حسنا.. قررنا مواصلة الطريق هناك".

فيما علق النجم البرتغالي على تعاقد الاتحاد السعودي رسميا مع كريم بنزيما خلال تواجده في مدريد بمؤتمر دعائي، قائلا:"كنت أعلم أن بنزيما قادم إلى السعودية ولهذا قلت إن الدوري السعودي سيكون من بين أفضل 5 دوريات في المستقبل ، وسيأتي المزيد من اللاعبين".

وأضاف: "كنت أعلم أنني من سيفتح الباب في السعودية، والدوري السعودي سيكون من أهم الدوريات على مستوى العالم خلال عامين أو ثلاثة، لا يوجد شك".

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"