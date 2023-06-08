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كريستيانو رونالدو أثار الجدل في العاصمة الإسبانية مدريد بسبب ميسي (فيديو)

الرياضة

كريستيانو رونالدو أثار الجدل في العاصمة الإسبانية مدريد بسبب ميسي (فيديو)
AFP
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أثار الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، الجدل خلال مشاركته في "مؤتمر دعائي"، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بسبب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وقال رونالدو بمجرد سماعه اسم "ليونيل ميسي" وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين "أريد الماء.. أريد الماء".

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وعلى الرغم من ذلك، أعرب الأسطورة البرتغالية عن ثقته بأن يصبح الدوري السعودي، من بين أفضل المسابقات في العالم، خلال عامين أو ثلاثة.

وحول انتقال المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، إلى نادي الاتحاد، علق "الدون": "كنت أعلم أن وصولي إلى المملكة، سيعقبه التعاقد مع أبرز نجوم العالم.. هناك المزيد من الصفقات القادمة".

من جهته قلّل، كريستيانو رونالدو، من مخاوف جماهير نادي ريال مدريد، بعد رحيل بنزيما، قائلا: سيواصل الفريق التتويج بالألقاب.. أنا واثق من ذلك".

وأعلن رونالدو، اقتراب موعد اعتزاله، والذي قد يكون بعد عامين أو ثلاثة، كاشفا عن أنه يملك بعض الأفكار في رأسه، للمواصلة في عالم الساحرة المستديرة، بعد الاعتزال.

المصدر: "وسائل إعلام"

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