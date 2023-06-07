بنزيما يصل جدة.. موعد حفل تقديمه وسعر تذكرة دخول ملعب "الجوهرة المشعة".. صور

أعلن نادي الاتحاد، بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الجديد الفرنسي كريم بنزيما، وصل إلى مدينة جدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورا لبنزيما، أثناء وصوله، وعلق عليها: "أهلا بالبنـز في معقل النمور..!

منتظرينك بالجوهرة!..".

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ومن المقرر تقديم بنزيما للجماهير في حفل ضخم، يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".

ووفقا لتقارير فإن نادي اتحاد جدة قرر تخصيص مبلغ رمزي لدخول الجماهير إلى الملعب، تقديرا لدور جماهير اتحاد جدة في تتويج الفريق بثنائية الموسم المنصرم، كأس السوبر، ودوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيكون سعر تذكرة دخول ملعب "الجوهرة المشعة"، 9 ريالات سعودي، وهو نفس رقم القميص الذي سيرتديه كريم بنزيما مع "العميد".

وأعلن نادي اتحاد جدة، مساء أمس الثلاثاء، رسميا ضم كريم بنزيما لمدة ثلاثة مواسم، حتى عام 2026.

المصدر: "twitter/ittihad"