 
مباشر
عاجل
بوتين يبحث مع ولي العهد السعودي تقوية العلاقات التجارية ومشروعات الاستثمار والطاقة

بنزيما يصل جدة.. موعد حفل تقديمه وسعر تذكرة دخول ملعب "الجوهرة المشعة".. صور

الرياضة

بنزيما يصل جدة.. موعد حفل تقديمه وسعر تذكرة دخول ملعب
twitter/ittihad
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgp2

أعلن نادي الاتحاد، بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، اليوم الأربعاء، أن مهاجمه الجديد الفرنسي كريم بنزيما، وصل إلى مدينة جدة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، صورا لبنزيما، أثناء وصوله، وعلق عليها: "أهلا بالبنـز في معقل النمور..!

منتظرينك بالجوهرة!..".

إقرأ المزيد
الكشف عن الراتب الحقيقي لبنزيما مع اتحاد جدة.. ومنحه رقم المغربي حمد الله
الكشف عن الراتب الحقيقي لبنزيما مع اتحاد جدة.. ومنحه رقم المغربي حمد الله
إقرأ المزيد
شاهد.. بنزيما في طريقه إلى جدة
شاهد.. بنزيما في طريقه إلى جدة

ومن المقرر تقديم بنزيما للجماهير في حفل ضخم، يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "الجوهرة المشعة".

ووفقا لتقارير فإن نادي اتحاد جدة قرر تخصيص مبلغ رمزي لدخول الجماهير إلى الملعب، تقديرا لدور جماهير اتحاد جدة في تتويج الفريق بثنائية الموسم المنصرم، كأس السوبر، ودوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيكون سعر تذكرة دخول ملعب "الجوهرة المشعة"، 9 ريالات سعودي، وهو نفس رقم القميص الذي سيرتديه كريم بنزيما مع "العميد".

وأعلن نادي اتحاد جدة، مساء أمس الثلاثاء، رسميا ضم كريم بنزيما لمدة ثلاثة مواسم، حتى عام 2026.

المصدر: "twitter/ittihad" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا