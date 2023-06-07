مقابل مبلغ ضخم.. بوروسيا دورتموند يعلن انتقال أحد نجومه إلى ريال مدريد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، انتقال لاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام، رسميا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وانضم اللاعب الإنجليزي الشاب (19 عاما) إلى صفوف نادي بوروسيا دورتموند في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو، قادما من بيرمنغهام سيتي.

ولم يكشف نادي بوروسيا دورتموند عن تفاصيل الصفقة حتى يقوم ريال مدريد بالإعلان عنها بشكل رسمي.

ولكن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أفاد بأن قيمة الصفقة بلغت 103 ملايين يورو، إضافة إلى المكافآت، مشيرا إلى أن المتغيرات الإضافية قد تصل إلى 30% من المبلغ الثابت.

ووقع جود بيلينغهام على عقد طويل الأمد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2029.

🚨 OFFICIAL: Borussia Dortmund have confirmed Jude Bellingham deal done with Real Madrid.



⚪️ €103m fee plus bonuses. Add-ons can amount to 30% of the fixed amount.



⚪️ Agreement signed between the clubs, same for Jude who signed until June 2029.



𝐇𝐞𝐫𝐞 𝐰𝐞 𝐠𝐨. pic.twitter.com/S2jScWXKwq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن اللاعب الإنجليزي سيحصل على راتب سنوي مع ريال مدريد، يتراوح بين 10 و12 مليون يورو.

وشارك بيلينغهام مع فريق بوروسيا دورتموند في 132 مباراة، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 25، وتوج معه بلقب بطل كأس ألمانيا.

ويمتلك اللاعب الإنجليزي 24 مباراة دولية مع منتخب بلاده "الأسود الثلاثة"، وقد شارك أساسيا في كل مباريات الأسود الثلاثة بكأس العالم 2022، وسجل هدفا وصنع آخر خلالها.

وأصبح جود بيلينغهام أول لاعب إنجليزي يمثل ريال مدريد بعد الأسطورة ديفيد بيكهام الذي دافع عن ألوان "الميرنغي" خلال الفترة ما بين عامي (2003-2007) قادما من مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات