منتخب السعودية يستعد للمشاركة في كوبا أمريكا 2024

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن منتخب السعودية قد يشارك في بطولة كوبا أمريكا 2024، المقررة إقامتها فى يونيو من العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت صحيفة "عكاظ" أن الاتحاد السعودي لكرة القدم جاد في المشاركة في البطولة مع الأخضر خاصة وأن النظام يسمح لفرق من خارج القارة بالمشاركة كما فعل في بعض نسخها السابقة.

وأوضحت عكاظ أن المنتخب السعودي شارك في البطولة عندما دعا اتحاد أمريكا الجنوبية الاتحاد السعودي للمشاركة في الجمعية العمومية الـ75 التي عقدت في قطر العام الماضي 2022.

إقرأ المزيد

وعلى هامش قرعة المونديال ظهرت أنباء عن رغبة اتحاد أمريكا الجنوبية في المشاركة في النسخة المقبلة من "الأخضر"، وهو ما لم ينفيه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبحسب نظام البطولة الجديد الذي أعلنه اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في يناير الماضي، فإن 16 فريقا سيشاركون في البطولة، من بينهم 10 فرق من أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى 6 فرق من الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وستكون نسخة كوبا أمريكا لعام 2024، البروفة الأخيرة قبل عامين من مونديال 2026 بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيكون المنتخب السعودي، المنتخب الـ20 والثالث من قارة آسيا الذي يشارك في البطولة في حال تم تأكيد حضوره في النسخة المقبلة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية"