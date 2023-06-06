خروج آخر روسي من فرنسا (فيديو)

أخفق اللاعب الروسي كارين خاتشانوف في تخطي الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وجاء خروج كارين خاتشانوف على يد العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي قلب تأخره بمجموعة إلى فوز بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (4-6) و(7-6) و(6-2) و(6-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت 3 ساعات و39 دقيقة.

وأصبح كارين خاتشانوف (27 عاما) المصنف 11 عالميا، آخر لاعب روسي يودع بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، والبالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو.

بينما حقق نوفاك دجوكوفيتش (36 عاما) انتصاره الـ90 على ملاعب "رولان غاروس" الرملية، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، وتأهل للمرة الثانية عشرة إلى الدور قبل النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ويبحث عن لقبه الثالث بعد فوز في عامي (2016 و2021).

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وسيكون دجوكوفيتش المصنف الثالث عالميا، بانتظار الفائز من المباراة التي ستجمع بين النجمين الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالميا، واليوناني ستيفانوس تسيستيباس المصنف خامسا، في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، في الدور ربع النهائي للبطولة.

المصدر: RT