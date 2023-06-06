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الروسية بافلوتشينكوفا تودع فرنسا (فيديو)

الرياضة

الروسية بافلوتشينكوفا تودع فرنسا (فيديو)
/Thomas SAMSON
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خرجت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا من الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وخسرت أناستاسيا بافلوتشينكوفا أمام منافستها التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين من دون رد بواقع: (5-7) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة وثلاثين دقيقة.

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وستكون كارولينا موخوفا في الدور قبل النهائي للبطولة فرنسا، البالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع الأوكرانية يلينا سفيتولينا والبيلاروسية آرينا سوبولينكو.

المصدر: RT 

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