الروسية بافلوتشينكوفا تودع فرنسا (فيديو)

خرجت اللاعبة الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا من الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، التي تقام على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وخسرت أناستاسيا بافلوتشينكوفا أمام منافستها التشيكية كارولينا موخوفا بمجموعتين من دون رد بواقع: (5-7) و(2-6) في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة وثلاثين دقيقة.

Karolina Muchova is into Roland-Garros' semifinals for the first time! 💪#RolandGarrospic.twitter.com/hzFloIaUWL — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023

Rolling into the final 4⃣



World No.43 @karomuchova7 is into the #RolandGarros SF for the first time, blasting past Pavlyuchenkova in straight-sets 7-5 6-2. pic.twitter.com/VM1XAQ1rNl — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023

First one through to the SF, who will be the Czech's opponent?@karomuchova7 will be watching 👀#RolandGarrospic.twitter.com/FiCq487Z1j — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2023

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وستكون كارولينا موخوفا في الدور قبل النهائي للبطولة فرنسا، البالغ مجموع جوائزها 49 مليونا و600 ألف يورو، بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع الأوكرانية يلينا سفيتولينا والبيلاروسية آرينا سوبولينكو.

المصدر: RT