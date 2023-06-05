مدافع غانا السابق: كنت سببا في احتراف محمد صلاح بأوروبا

كشف مدافع منتخب غانا الأسبق، صامويل إنكوم، عن الدور الذي لعبه في احتراف قائد منتخب مصر الحالي وجناح ليفربول، محمد صلاح، بقارة أوروبا عام 2012.

وبدأ محمد صلاح مشواره الأوروبي مع نادي بازل في الدوري السويسري قبل أن يصل إلى الدوري الإنجليزي عبر تشيلسي ثم الإعارة إلى فيورنتينا في الدوري الإيطالي وكذلك روما لينضم لاحقا إلى ليفربول.

بينما كان إنكوم يلعب ضمن صفوف بازل في الفترة من 2009 إلى 2011 قبل الرحيل إلى دنبرو في الدوري الأوكراني وعودته الآن إلى موطنه عبر نادي هارتس أوف أوك.

Samuel Inkoom: I recommended Mohammed Salah to FC Basel https://t.co/av0AxGOzSupic.twitter.com/hjXBF6EbPw — Pulse Ghana (@PulseGhana) June 2, 2023

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وتحدث إنكوم عن دوره في احتراف محمد صلاح في حواره مع إذاعة "Peace FM" الغانية، وقال: "لقد أوصيت مسؤولي بازل بالتعاقد مع مو صلاح".

وتابع: "كنت أرتدي القميص رقم 22 في الوقت الذي سافر منتخب غانا إلى مصر لخوض مباراة ودية كان يلعب وقتها محمد صلاح وكان إلى جانبي المهاجم الغاني السابق إريك بيكوي (لاعب بتروجيت السابق)".

وأضاف: "بعد عودتي إلى بازل كنا نخوض مباراة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ولكن لم أنس سرعة محمد صلاح في تلك المباراة وهو ما تحدثت عنه مع مديري الرياضي في بازل ورشحته للانضمام إلى الفريق والذي طلب مني بعد ذلك عقب متابعته للاعب إذا كان بإمكاني التحدث معه".

وواصل تصريحاته: "أخبرني محمد صلاح عندما تحدثت معه عن اهتمام بازل، وأنه يريد الاحتراف واللعب في أوروبا وهو ما حدث بعد ذلك".

المصدر: btolat