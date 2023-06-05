محمد صلاح بصحبة ابنته كيان على البحر (صورة)

يقضي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، عطلته الصيفية بصحبة عائلته، في إحدى المناطق الساحلية، بعد انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا.

ونشر محمد صلاح عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماع، صورة مع ابنته الصغرى "كيان" خلال جلوسهما على أحد الشواطئ.

وحظيت صور النجم المصري مع ابنته بردود فعل كبيرة وإعجاب أكثر من 850 ألف شخص على صفحته في تطبيق "إنستغرام" و96 ألف إعجاب على صفحته على موقع "تويتر" خلال أقل من 24 ساعة على نشرها.

instagram/mosalah

كما نشر محمد صلاح صورة أخرى له، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، داخل صالة رياضية، وهو يمارس الرياضة رغم قضائه العطلة الصيفية.

instagram/mosalah

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يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) سيلتحق بعد العطلة بمعسكر المنتخب المصري، استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 14 يونيو الجاري، في المغرب.

المصدر: وكالات