 
مباشر

محمد صلاح بصحبة ابنته كيان على البحر (صورة)

الرياضة

محمد صلاح بصحبة ابنته كيان على البحر (صورة)
Globallookpress /Xinhua
الصورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vg2j

يقضي النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، عطلته الصيفية بصحبة عائلته، في إحدى المناطق الساحلية، بعد انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا.

ونشر محمد صلاح عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماع، صورة مع ابنته الصغرى "كيان" خلال جلوسهما على أحد الشواطئ.

وحظيت صور النجم المصري مع ابنته بردود فعل كبيرة وإعجاب أكثر من 850 ألف شخص على صفحته في تطبيق "إنستغرام" و96 ألف إعجاب على صفحته على موقع "تويتر" خلال أقل من 24 ساعة على نشرها.

محمد صلاح بصحبة ابنته كيان على البحر (صورة)
instagram/mosalah

كما نشر محمد صلاح صورة أخرى له، عبر خاصية "الاستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، داخل صالة رياضية، وهو يمارس الرياضة رغم قضائه العطلة الصيفية.

محمد صلاح بصحبة ابنته كيان على البحر (صورة)
instagram/mosalah
إقرأ المزيد
مدافع غانا السابق: كنت سببا في احتراف محمد صلاح بأوروبا
مدافع غانا السابق: كنت سببا في احتراف محمد صلاح بأوروبا

يذكر أن محمد صلاح (30 عاما) سيلتحق بعد العطلة بمعسكر المنتخب المصري، استعدادا لمواجهة غينيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوم 14 يونيو الجاري، في المغرب.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا