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الأهلي يعتزم تقديم شكوى للكاف ضد حكم مباراة الوداد المغربي في نهائي إفريقيا

الرياضة

الأهلي يعتزم تقديم شكوى للكاف ضد حكم مباراة الوداد المغربي في نهائي إفريقيا
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يدرس مسؤولو النادي الأهلي المصري أمر التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي "كاف" ضد الليبي معتز إبراهيم، حكم مواجهة المارد الأحمر ضد الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز النادي المصري على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 2-1، مساء الأحد في القاهرة. 

ويرى مسؤولو النادي المصري أن قرارات الحكم أثرت على نتيجة المباراة، وصعبت من مهمة فريق الكرة في مباراة الإياب المقرر لها الأحد المقبل في المغرب.

من جانبه، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، غضبه الشديد من القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم، وأبرزها "عدم احتساب ركلة جزاء رغم قيام لاعب المنافس بدهس قدم لاعب الأهلي".

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وقال: "لا أعرف كيف لم يتمكن الحكم من مشاهدة اللقطة؟ ولم لم تتدخل تقنية الفيديو لإثبات أحقيتنا في ركلة جزاء؟ هذا غير لعبة أخرى كنا في طريقنا للانفراد بالمرمى، وأبعد لاعب الوداد الكرة بيده، ولم يحصل على بطاقة حمراء، كما يحدث في أي مكان بالعالم".

وأضاف كولر أنه غاضب للغاية بسبب عدم الحصول على ركلة جزاء وطرد لاعب الفريق المنافس، وهو ما كان يمكن أن يقلب النتيجة، ومع ذلك فإن الفريق نجح في الفوز على منافس قوي، وقادرون على التسجيل في لقاء العودة.

وأشار كولر إلى أن النهائي هو مباراة بين أفضل فريقين في القارة، وأن الندية كانت متوقعة، وأن هناك بالفعل أخطاء سيتم العمل على تلافيها لاحقا، والاستعداد بقوة للقاء الإياب، وشدد على أنه يتمنى أن تشهد مباراة العودة عدالة تحكيمية.

المصدر: "اليوم السابع"

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