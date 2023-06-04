تصرف "غير رياضي " لجماهير الأهلي بحق لاعبي الوداد (فيديو)

صدرت تصرفات "غير رياضية" من بعض جماهير الأهلي المصري التي تابعت من مدرجات ملعب القاهرة الدولي، مباراة المارد الأحمر ضد ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وألقت جماهير فريق النادي الأهلي زجاجات المياه على لاعبي الوداد بعد انتهاء مباراة الفريقين.

We’ll meet in Casablanca ⏳ pic.twitter.com/dw3SbHB2M7 — Wydad Shorts (@wydadshorts) June 4, 2023

وتدخل بعض لاعبي الأهلي لثني الجماهير عن هذا التصرف والسماح للاعبي الوداد بالتوجه إلى غرفة تبديل الملابس دون تعرضهم لأي أذى.

#الاهلي_الوداد

أهكذا يعامل الضيف 🤔🤔

بالرغم من فوز الاهلى على الوداد.

لاعبي الوداد يتعرضون للاعتداء بالضرب ورمي القنينات من طرف جمهور الاهلي. pic.twitter.com/LeGWgTpBM6 — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) June 4, 2023

القاء زجاجات مياه على لاعبى فريق #الوداد المغربى لحظة الخروج من الملعب عقب المباراة#الاهلي_الودادpic.twitter.com/2T5S66st8M — TareK TiTo (@tecno_tito) June 4, 2023

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وسيتحدد بطل المسابقة القارية في مباراة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

المصدر: RT