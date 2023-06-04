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تصرف "غير رياضي " لجماهير الأهلي بحق لاعبي الوداد (فيديو)

الرياضة

تصرف
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صدرت تصرفات "غير رياضية" من بعض جماهير الأهلي المصري التي تابعت من مدرجات ملعب القاهرة الدولي، مباراة المارد الأحمر ضد ضيفه الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وألقت جماهير فريق النادي الأهلي زجاجات المياه على لاعبي الوداد بعد انتهاء مباراة الفريقين.

وتدخل بعض لاعبي الأهلي لثني الجماهير عن هذا التصرف والسماح للاعبي الوداد بالتوجه إلى غرفة تبديل الملابس دون تعرضهم لأي أذى.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وسيتحدد بطل المسابقة القارية في مباراة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

المصدر: RT

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