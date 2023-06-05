صحفي يثير "السخرية" بسؤاله لمدرب الأهلي المصري عقب مواجهة الوداد (فيديو)

تسبب سؤال صحفي لمدرب الأهلي المصري مارسيل كولر، بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بموجة سخرية وذلك بسبب "ركاكة لغته الإنجليزية" وعدم قدرة كثيرين على فهم سؤاله.

وفاز النادي المصري على ضيفه الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 2-1، مساء الأحد في القاهرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة، طرح صحفي سؤالا على مدرب الأهلي كولر تضمن خليطا من الكلمات الإنجليزية والعربية، إذ بدأ السؤال باللغة الإنجليزية ثم لجأ للعربية الدارجة عندما لم يسعفه ما لديه من مخزون كلمات إنجليزية.

وحث منظمو المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي، الصحفي على طرح السؤال بشكل مباشر وذلك بعد أن قضى وقتا طويلا في مقدمته التي لم تكن مفهومة بشكل واضح للحاضرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للواقعة لتنهال التعليقات الساخرة على ما حدث.

صحفي مصري يوجه سؤال لمدرب الاهلي بعد الخسارة، يلقى رواجًا واسعًا 😂!pic.twitter.com/B1pESpzP15 — WHR (@whrumor) June 4, 2023

بـعد نهاية المباراة .. صحفي يوجه سؤال لـ كولر مدرب الأهلي المصري في المؤتمر الصحفي.



مهمتك عزيزي المتابع محاولة فهم ما يقوله.



pic.twitter.com/sPRLfULVCS — عمرو (@bt3) June 4, 2023

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ومن جانبه، التزم مدرب الأهلي الصمت حتى أنهى الصحفي سؤاله ثم أجاب بشكل عام على مباراة الإياب التي ستقام في الدار البيضاء في المغرب الأسبوع المقبل.

وأعرب كولر عن امتعاضه من قرارات حكم المباراة في المؤتمر الصحفي نفسه، مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء في المباراة.

ويلتقي الفريقان إيابا بعد أسبوع في الدار البيضاوي في إعادة لنهائي النسخة السابقة.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"