لاعبو ريال يودعون بنزيما والراحلين على طريقتهم الخاصة (فيديو +صور)

قام لاعبو ريال مدريد بوداع خاص للراحلين عن النادي، حيث رفعوا كل لاعب ورموه في الهواء.

وحسم التعادل (1-1) مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الليغا.

وعقب المباراة، ذهب لاعبو الفريق الملكي لمنتصف الملعب، وقاموا بوداع القائد كريم بنزيما، مرورا بماركو أسينسيو، وماريانو دياز، وإيدين هازارد برفعهم عاليا في الهواء.

Toda la plantilla del Real Madrid manteando a Karim Benzema. 🤍pic.twitter.com/5lBeKN6u2x — REAL MADRID ♥️ (@AdriRM33) June 4, 2023

Karim Benzema, Marco Asensio, Mariano and Eden Hazard all get the treatment for their Real Madrid farewells 👋 pic.twitter.com/OZ8Xo31oD1 — B/R Football (@brfootball) June 4, 2023

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وكان النادي الملكي أعلن رحيل الرباعي عن صفوفه، خلال الساعات الماضية.



ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 51 نقطة، في المركز الثامن.

المصدر: "وسائل إعلام"