في مباراته الوداعية.. بنزيما يجنب ريال مدريد الخسارة أمام بلباو

اكتفى نادي ريال مدريد بالتعادل الإيجابي1-1 مع ضيفه أتلتيك بيلباو، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أوهيان سانسيت لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 49، فيما أحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن.

وكانت مباراة اليوم هي الأخيرة لبنزيما بقميص ريال مدريد حيث سيرحل عن النادي.

وأعلن النادي الملكي رسميا، في وقت سابق اليوم رحيل بنزيما عن سانتياغو برنابيو، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

المصدر: RT