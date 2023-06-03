ميلان يعلن رحيل إبراهيموفيتش عن الفريق

أعلن نادي ميلان، رابع الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت أن مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش سيغادر "الروسونيري" بعد آخر مباراة له هذا الموسم ضد فيرونا غدا الأحد.

وقال ميلان في بيان "مساء غد (الأحد) بعد المباراة الختامية للموسم (...) ميلان سيودع زلاتان إبراهيموفيتش بحفل مقتضب".

وأضاف "يود ميلان أن يشكر زلاتان على الوقت الرائع الذي قضيناه معا".

وكان إبراهيموفيتش عاملا رئيسا في ارتقاء ميلان إلى صدارة كرة القدم الإيطالية بعد عودته إلى النادي بصفقة انتقال حر في أواخر العام 2019، ما ساعد على نهوض النادي من حالة الركود والفوز في نهاية المطاف بلقب الدوري الموسم الماضي.

وبعد أن لعب دورا فاعلا في تألق ميلان على الساحتين الإيطالية والقارية (بلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وخسر أمام إنتر 0-3 بإجمالي المباراتين)، لم يشارك زلاتان كثيرا في تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، إذ عاد إلى الملاعب في فبراير بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى في مايو 2022.

وسبق لـ"إيبرا" أن حقق لقب الدوري الإيطالي مع ميلان في العام 2011.

وكان إبراهيموفيتش عبر عن رغبته بخوض كأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده عندما سيكون بعمر الثانية الأربعين.

المصدر: وكالات