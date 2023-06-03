"ESPN" تحذف تصريحات ميسي بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان

حذفت شبكة "ESPN" الرياضية تصريحات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد دقائق من نشرها.

وجاء في تصريحات ميسي التي حذفتها الشبكة الرياضية: "سعدت للغاية بتمثيل باريس سان جيرمان، استمتعت حقا بالتواجد في النادي، واللعب بجوار هؤلاء اللاعبين المميزين".

🚨 Messi via @SC_ESPN: “I’m very happy to have been able to represent PSG. I really enjoyed playing in this team and with such good players. I want to thank the club for a wonderful experience in Paris” #Transfers 🇦🇷 pic.twitter.com/r8Rfx9ExW3 — Reshad Rahman (@ReshadRahman_) June 3, 2023

وأضاف ليو "أشكر إدارة النادي الفرنسي ومسؤوليه على هذه التجربة الرائعة".

ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني، حيث من المقرر أن يلعب صاحب الـ35 عاما آخر مباراة له مع الفريق الباريسي مساء اليوم السبت ضد كليرمون لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، قبل أن يغادر ملعب "حديقة الأمراء" كلاعب حر بعد عامين في باريس.

المصدر: "ESPN"