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"ESPN" تحذف تصريحات ميسي بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان

الرياضة

AP
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حذفت شبكة "ESPN" الرياضية تصريحات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد دقائق من نشرها.

وجاء في تصريحات ميسي التي حذفتها الشبكة الرياضية: "سعدت للغاية بتمثيل باريس سان جيرمان، استمتعت حقا بالتواجد في النادي، واللعب بجوار هؤلاء اللاعبين المميزين".

وأضاف ليو "أشكر إدارة النادي الفرنسي ومسؤوليه على هذه التجربة الرائعة".

ويترقب الجميع قرار ميسي بشأن وجهته المقبلة بين أندية الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي وبرشلونة الإسباني، حيث من المقرر أن يلعب صاحب الـ35 عاما آخر مباراة له مع الفريق الباريسي مساء اليوم السبت ضد كليرمون لحساب الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، قبل أن يغادر ملعب "حديقة الأمراء" كلاعب حر بعد عامين في باريس.

المصدر:  "ESPN"

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