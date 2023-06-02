رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل راموس عن الفريق

أعلن نادي باريس سان جيرمان، يوم الجمعة، مغادرة مدافعه الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لملعب "حديقة الأمراء"، بنهاية الموسم الجاري.

وقال سان جيرمان في بيان إن "راموس يستعد لمغادرة النادي الباريسي، بعد موسمين أمضاهما مدافعا عن ألوانه".

Paris Saint-Germain is delighted to have seen @SergioRamos defend our colors with such determination and sincerely wishes him the best for the rest of his career.#MerciRamos 🔴🔵



pic.twitter.com/SgZeawVEJy — Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 2, 2023

وأبرز سان جيرمان في بيانه، عدم تعرض راموس لأي هزيمة مع الفريق، على مدار 34 مباراة متتالية ما بين نوفمبر 2021 ويناير 2023.

ووجه بطل فرنسا الشكر لمدافع ريال مدريد السابق، على الفترة التي قضاها ضمن صفوفه، وحقق خلالها لقب الدوري الفرنسي مرتين، بالإضافة لكأس السوبر المحلية.

وكان راموس، انضم للنادي الباريسي مجانا في صيف 2021 قادما من ريال مدريد، ليشارك معه في 57 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.

وذكرت تقارير إعلامية أن راموس البالغ عمره 37 عاما، سينضم إلى أحد الأندية السعودية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وكالات