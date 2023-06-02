مباراة ودية تجمع فريقي ميسي ورونالدو

من المقرر أن يلعب باريس سان جيرمان والنصر السعودي مباراة ودية ضمن إطار جولتهما التحضيرية في اليابان صيف 2023، وجاء ذلك على الموقع الإلكتروني للفريق الباريسي.

وستقام المبارة في أوساكا يوم الـ25 من يوليو المقبل.

بهذا يمكن للمهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أن يلتقيا مرة أخرى على نفس الملعب.

كما سيلعب الباريسيون أمام فريق سيريزو أوساكا الياباني في 28 يوليو وإنتر ميلان في الأول من أغسطس.

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في 19 يناير، فاز باريس سان جيرمان على فريق نجوم الرياض 5-4 في مباراة ودية. وسجل كيليان مبابي وهوجو إيكيتيك وسيرجيو راموس وماركينهوس وميسي أهدافا لصالح فريق العاصمة الفرنسية، فيما سجل رونالدو ثنائية من بين أهداف "العالمي" واختير كأفضل لاعب في المباراة.

وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي في 30 ديسمبر 2022 في صفقة قياسية، إذ بلغ راتبه في النادي 200 مليون يورو سنويا.

وفي وقت لاحق أفادت الأنباء أن الهلال السعودي عرض على ميسي عقدا، براتب لا يقل عن 300 مليون دولار سنويا.

المصدر: "لينتا.رو"