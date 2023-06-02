سبب مغادرة رونالدو للسعودية في رحلة آسيوية خاصة

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات الماضية، في رحلة آسيوية خاصة مع بداية الإجازة التي حصل عليها لاعبو دوري روشن السعودي.

وانتهت منافسات دوري روشن السعودي الأربعاء الماضي، بعدما أقيمت مباريات الجولة الـ30 والأخيرة، ضمن منافسات البطولة المحلية التي توج بها الاتحاد فيما حل النصر وصيفا.

ووصل رونالد إلى سنغافورة، في رحلة آسيوية ببداية الإجازة التي حصل عليها.

ونشر رونالدو خلال شهر مايو الفائت صورة له رفقة مجموعة من الأطفال في سنغافورة عبر حسابه على "إنستغرام"، وأعلن خلالها عن زيارته في شهر يونيو لأكاديمية "بيتر ليم".

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بيتر ليم هو ملياردير سنغافوري، ويتولى حاليا رئاسة نادي فالنسيا الإسباني، حيث يعاني الفريق من أزمات خلال الوقت الحالي، ويواجه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ورغم عدم تحقيق لقب دوري روشن السعودي، سجل رونالدو 14 هدفا في 16 مباراة لفريق "العالمي".

المصدر: "وسائل إعلام"