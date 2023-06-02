أكثر أندية كرة القدم خسارة في روسيا

نشر الاتحاد الروسي لكرة القدم المؤشرات المالية للأندية لعام 2022 على موقعه الإلكتروني.

وكان النادي الأكثر خسارة هو نادي سبارتاك موسكو، حيث بلغت خسارته 2,351 مليار روبل ما يتجاوز بقليل (29 مليون دولار).

في المرتبة الثانية جاء نادي كراسنودار 1,175 مليار روبل (14,5 مليون دلار).

وفي المركز الثالث على لائحة الأندية الأكثر خسارة في روسيا كان نادي طوربيد موسكو (541,2 مليون روبل)، والرابع تسيسكا موسكو (454 مليون روبل)، والخامس خيمكي (310,2 مليون روبل).

إقرأ المزيد

من جهة أخرى حقق نادي "كريليا سوفيتوف" من مدينة سامارا أعلى صافي أرباح قبل الضرائب بلغت 777,5 مليون روبل (9,5 مليون دولار)، وجاء نادي سوتشي في المركز الثاني 750,3 مليون روبل، فيما حل زينيت من مدينة سانت بطرسبورغ ثالثا بـ647,5 مليون روبل.

وحقق زينيت لقب الدوري الروسي الممتاز لهذا الموسم، برصيد 67 نقطة بعد 29 مباراة، فيما جاء تسيسكا في وصافة ترتيب فرق الدوري برصيد 55 نقطة وسبارتاك ثالثا بـ 54 نقطة ورابعا روستوف بـ 53 نقطة.

المصدر: "لينتا.رو"