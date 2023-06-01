رئيس رابطة "الليغا" يحدد شرطا لبرشلونة لاستعادته ميسي

كرر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، خافيير تيباس، حديثه عن المعايير التي يجب على نادي برشلونة الالتزام بها من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ليونيل ميسي.

وقال تيباس في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "برشلونة يعرف الجهود التي يجب عليهم بذلها والقواعد التي يجب اتباعها مع خطة الجدوى".

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وتابع: "يجب أن نراقب وضع نادي برشلونة لأكثر من موسمين وسيكون لديهم قريبا استجابة لخطة الجدوى فهم على علم بكل شيء، إنهم يعملون ونحن نشرف هذا هو دورنا".

وعن موقف برشلونة من التعاقد مع ميسي أكد تيباس أن ضم برشلونة لأي لاعب جديد سيجبرهم على رحيل لاعبين آخرين.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان نهاية الشهر الحالي، ولم يحدد "ليو" بعد ما إن كان سيجدد مع النادي الباريسي أو سينتقل إلى فريق آخر أو يعود لفريقه السابق برشلونة.

المصدر: goal.com