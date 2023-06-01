هل يرحل أم يبقى؟.. سان جيرمان يصحح تصريح مدربه بشأن رحيل ميسي

فاجأ مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيه، عشاق كرة القدم، يوم الخميس، بإعلانه بدون دبلوماسية عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حديقة الأمراء عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال غالتيه خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كليرمون ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي: "مباراة سان جيرمان السبت المقبل، ستكون الأخيرة لميسي في ملعب حديقة الأمراء، وأتمنى أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة".

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وخرج النادي الباريسي ليصحح تصريح مدربه، وفقا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إذ أكد: "كريستوف غالتيه عبر عن مستقبل ميسي مع الفريق بشكل غير صحيح".

وأضاف النادي: "نريد أن نؤكد للجميع، أن غالتيه يقصد القول إن مباراتنا ضد كليرمون ستكون الأخيرة لميسي والنادي، هذا الموسم".

وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات