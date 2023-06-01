 
مباشر

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي عن الفريق

الرياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي عن الفريق
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf88

أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وقال غالتييه، إن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي ستقام على ملعب "حديقة الأمراء" بعد غد السبت، ستكون الأخيرة لميسي بقميص فريق العاصمة الفرنسية.

وأوضح غالتييه خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة عن الإصابات التي لحقت بالفريق: "ليونيل ميسي، الذي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان يوم السبت، تواجد في التدريبات، لكن أمسك برقبته طوال المران الذي قضاه بالقرب من كيليان مبابي وماركو فيراتي".

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان عن تدريب ميسي: "لقد حظيت بشرف إدارة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون هذه آخر مباراة له في حديقة الأمراء".

ودافع المدرب الفرنسي عن ليو قائلا "لقد كان عنصرا مهما وفعالا طوال الموسم الجاري، والانتقادات والملاحظات التي تعرض لها غير مبررة".

وأشار المدير الفني لسان جيرمان "لقد عشنا موسما استثنائيا، أقيم كأس العالم في منتصفه، ومع ذلك سجل (ميسي) 21 هدفا مع 20 تمريرة حاسمة، ما يبرهن على بصمته مع الفريق".

وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

المصدر: goal.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا