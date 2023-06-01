رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي عن الفريق

أكد مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

وقال غالتييه، إن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي والتي ستقام على ملعب "حديقة الأمراء" بعد غد السبت، ستكون الأخيرة لميسي بقميص فريق العاصمة الفرنسية.

Lionel Messi will leave PSG after two years at the club, head coach Christophe Galtier has confirmed. pic.twitter.com/TK2Nvnp4CL — ESPN FC (@ESPNFC) June 1, 2023

وأوضح غالتييه خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة عن الإصابات التي لحقت بالفريق: "ليونيل ميسي، الذي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان يوم السبت، تواجد في التدريبات، لكن أمسك برقبته طوال المران الذي قضاه بالقرب من كيليان مبابي وماركو فيراتي".

🚨 PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.



“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان عن تدريب ميسي: "لقد حظيت بشرف إدارة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون هذه آخر مباراة له في حديقة الأمراء".

ودافع المدرب الفرنسي عن ليو قائلا "لقد كان عنصرا مهما وفعالا طوال الموسم الجاري، والانتقادات والملاحظات التي تعرض لها غير مبررة".

وأشار المدير الفني لسان جيرمان "لقد عشنا موسما استثنائيا، أقيم كأس العالم في منتصفه، ومع ذلك سجل (ميسي) 21 هدفا مع 20 تمريرة حاسمة، ما يبرهن على بصمته مع الفريق".

وينتهي تعاقد ميسي (35 عاما) مع سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، علما بأنه انضم للفريق في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

المصدر: goal.com