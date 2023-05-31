تعليق مواجهة الباجي والإفريقي في الدوري التونسي بعد أحداث مؤسفة (فيديو)

قرر الحكم يسري بوعلي، إيقاف مباراة الأولمبي الباجي وضيفه النادي الإفريقي، بشكل نهائي، بعد دقائق من انطلاقها يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 8 من مرحلة التتويج بالدوري التونسي.

وجاء قرار تعليق المباراة، بعد إصابة مدرب النادي الإفريقي سعيد السايبي بحجارة على مستوى الرأس والدماء تسيل منه بغزارة، مع تدخل الطاقم الطبي بشكل سريع في محاولات، لإيقاف النزيف.

وتم نقل المدرب السايبي إلى المستشفى، نظرا لعدم قدرة الجهاز الطبي على معالجة النزيف بالملعب، وغادر لاعبو النادي الإفريقي أرضية الميدان رافضين استكمال اللقاء وطالبوا بإيقاف المباراة بعد إصابة مدربهم.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 19 من اللقاء، بعد إصابة السايبي إلى أن جاء قرار الحكم بإنهاء المباراة بشكل رسمي.

وبحسب قانون الجامعة التونسية لكرة القدم، فإن عقوبات صارمة في انتظار الأولمبي الباجي وهي خسارة الفريق جزائيا (0-2) وغرامة مالية بـ20 ألف دينار مع عقوبة نقل 3 مباريات في ملاعب محايدة ودون حضور الجمهور، في انتظار القرار الرسمي لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.

المصدر: وكالات