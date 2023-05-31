الليلة.. نهائي الدوري الأوروبي 2023 بين "الذئاب" و"النرفيوننسس"

ينتظر عشاق كرة القدم لقاء الليلة الأربعاء، الذي سيجمع إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي، والذي يقام على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست الهنغارية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وموسكو.

وفي النهائي رقم 52 للبطولة الأوروبية، يسعى إشبيلية الملقب بـ"النرفيوننسس" نسبة لنهر "نرفيون" الذي يخترق مدينة إشبيلية، إلى تعزيز رقمه القياسي والتتويج بها للمرة السابعة في تاريخه، في وقت يحلم فيه "ذئاب روما" بأن يكون بطلها للمرة الأولى، لينضم إلى 29 بطلا سابقا.

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ويتسلح "ذئاب" العاصمة الإيطالية بخبرة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي لامس الذهب الأوروبي في 5 مناسبات، في وقت يخوض مدرب إشبيلية خوسيه لويس مينديلبار النهائي الأوروبي الأول له في مسيرته.

وبإمكان عشاق كرة القدم في المنطقة العربية متابعة هذه المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة beIN Sports 1 Premium، وسيتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

وسبق وأن التقي فريق روما مع فريق إشبيلية ضمن منافسات دور الـ16 من الدوري الأوروبي لنسخة 2019-2020، وانتهت المباراة بفوز فريق إشبيلية بهدفين دون رد.

المصدر: RT