امتيازات غير مسبوقة.. تفاصيل العرض السعودي "المذهل" لضم بنزيما

كشفت صحيفة "إلموندو" الإسبانية، تفاصيل العرض السعودي المذهل المقدم للفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، من أجل الانتقال للدوري السعودي هذا الصيف.

ويرتبط بنزيما البالغ 35 عاما بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.

ويقدم ريال مدريد لبنزيما رفاهية كرة القدم التنافسية على أعلى مستوى وفرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسم آخر.

ومع ذلك، بالنظر إلى عمر اللاعب، هناك نقطة يختار فيها المرء الأمن المالي على حساب النجاح الرياضي، خاصة بالنسبة لمن فاز بكل شيء.

وأكدت "إلموندو"، أن الدوري السعودي قدم عرضا مغريا لبنزيما يمتد لموسمين تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

وتضيف الصحيفة، أن العرض السعودي لبنزيما يتضمن تفاصيل معقدة حول الامتيازات المالية والحرية التي يمكن أن يتمتع بها النجم الفرنسي الموسم المقبل.

ومن بين الامتيازات، يمكن لبنزيما أن يختار الانضمام إلى أي ناد في أي مدينة يختارها في السعودية، علاوة على ذلك، سيتم تزويده بأي كماليات يطلبها خلال فترة لعبه في المملكة العربية السعودية.

كما أن قيمة عقد بنزيما ستكون معفية من الضرائب، بالإضافة إلى امتلاكه حقوق صوره بنسبة 100 بالمئة.

وأشارت "إلموندو" إلى أن مثل هذا العرض من شأنه أن يغري أي لاعب في أي مكان في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن بنزيما سيشكل استثناء إذا رفض مثل هذا العرض المربح من أجل البقاء في ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يصدر المهاجم الفرنسي إعلانا رسميا بشأن مستقبله بحلول يوم الأحد بعد خوض ريال مدريد مباراته الأخيرة هذا الموسم.

المصدر: "إلموندو"