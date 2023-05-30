السر في يورو واحد.. برشلونة يغري ميسي بأعلى راتب في النادي

يكثف برشلونة جهوده للتوقيع مع ابنه الضال ليونيل ميسي على أمل أن يساعده في العودة إلى النجاح الأوروبي، وذلك مع ارتفاع التكهنات برحيل "ليو" عن سان جيرمان مع انتهاء عقده خلال أيام.

ولكن العقبة الرئيسية أمام برشلونة في محاولته للتوقيع مع ميسي ستكون الوضع المالي للنادي.

إقرأ المزيد

فبعد انتخاب الرئيس الحالي خوان لابورتا، وضع النادي هيكلا صارما للأجور من أجل السيطرة على كتلة الرواتب المتزايدة للفريق.

وكما تبدو الأمور في الوقت الحالي، فإن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو اللاعب الأعلى أجرا في تشكيلة برشلونة، ولكن وفقا لصحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الإسبانية، ففي حال انتهى الأمر ببرشلونة بالتعاقد مع ميسي، فإنهم سيعرضون على اللاعب الأرجنتيني راتبا أكبر من أجر ليفاندوفسكي بيورو واحد من أجل إبقاء "ليو"

على قمة هرم الرواتب في النادي الكتالوني.

ولا يمكن للنادي الكتالوني إجراء أي عملية حتى توافق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم على خطة الجدوى المالية التي قدمها النادي.

وحسب "إلموندو ديبورتيفو"، فإن على برشلونة أن يرفع دخله بمقدار 25 بالمئة على الأقل، حتى يحصل على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعبين إضافيين.

وأكدت الصحيفة، أنه بمجرد الموافقة على الخطة، سيتطلع برشلونة للتصديق على تجديد عقد مدافعه رونالد أراوخو ولاعب خط وسطه غافي، وبعد ذلك مباشرة، سيبدأ عملية التعاقد مع ميسي.

وبالتوازي، بإمكان ميسي بسهولة أن يصبح أعلى رياضي في التاريخ دخلا إن وافق على عرض من الهلال السعودي، حيث تحدثت تقارير على أنه سيتقاضى ما يقرب من نصف مليار يورو في الموسم الواحد.

المصدر: barcauniversal.com