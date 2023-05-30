بعد فشله في التأهل لدوري الأبطال.. ليفربول يتعاقد مع مدير رياضي جديد

عين نادي ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الألماني يورغ شمادتكه، مديرا رياضيا، بحسب ما أعلن النادي الثلاثاء.

وقال مايك غوردون، رئيس مجموعة "فنواي سبورتس غروب" الأمريكية المالكة لنادي ليفربول، إن شمادتكه "سيجلب ثروة من المعرفة والخبرة في دور سيكون مفيدا للجانبين".

We can confirm Jorg Schmadtke has been appointed as the club's new sporting director. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2023

وأمضى شمادتكه ابن الـ59 عاما، أربع سنوات في الدور عينه مع فولفسبورغ في الدوري الألماني، قبل رحيله مطلع عام 2023.

وسيبدأ الحارس السابق لفريق فورتونا دوسلدورف مهمته الجديدة الخميس، بعد حصوله على تصريح العمل، فيما يحاول ليفربول نفض غبار موسم لم ينجح فيه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة ألأولى منذ موسم 2015-2016.

وسيحل شمادتكه بدلا من جوليان وارد الذي بقي أكثر من عقد من الزمن في هذا المنصب، وساهم بإحراز الفريق الأحمر لقبي دوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنجليزي في 2020.

وكان المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب أجاب مطلع الشهر الحالي على سؤال حول إمكانية التعاقد مع مواطنه شمادتكه "أعرف بأنه شخص جيد وذكي. جيد جدا بما صنعه في ألمانيا، بالطبع، ناجح جدا".

المصدر: وكالات