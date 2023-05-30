بسبب حصان هارب.. حارس سان جيرمان يدخل العناية المركزة

أعلن باريس سان جيرمان، أن حارس مرماه، سيرجيو ريكو، تم نقله إلى غرفة العناية المركزة في إسبانيا بعد تعرضه لحادث أثناء ممارسته الفروسية.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريكو، الخيار الثاني لحراسة عرين باريس سان جيرمان، نقل إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى "فيرخن ديل روسيو" في إشبيلية.

وقال سان جيرمان في بيان: "علم باريس سان جيرمان بحادث ريكو الأحد، ونحن على تواصل مستمر مع عائلته".

🙏 Alba Silva, femme de Sergio Rico, a publié ce lundi soir un message dans sa story Instagram. — RMC Sport (@RMCsport) May 29, 2023

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وكان موقع relevo الإسباني أكد أن ريكو في حالة صحية حرجة، بعد سقوطه من على ظهر حصان.

ووقعت الحادثة صباح الأحد، وريكو في طريقه إلى قرية هويلفا.

وكشف الموقع الإسباني عن تفاصيل الحادثة، حيث اصطدم حصان هارب بالحصان الذي كان يمتطيه الحارس الإسباني، الذي وقع على الأرض وتعرض لضربة قوية في رأسه.

وسارعت الطواقم الطبية للتوجه إلى المكان، حيث نقل إلى المستشفى عبر طائرة مروحية، وهو في حالة خطيرة.

وأدخل حارس باريس سان جيرمان إلى قسم العناية المركزة، حيث تم تنبيبه (إدخال أنبوب بلاستيكي إلى داخل القصبة الهوائية من أجل مساعدته على التنفس)، على أن يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية.

وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات من تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي للمرة الثانية على التوالي، والحادية عشرة في تاريخه، ليصبح باريس النادي الأكثر فوزا "بالليغ ون".

ووصل ريكو البالغ 29 عاما إلى إشبيلية في وقت مبكر فجر الأحد، بعدما حصل لاعبو الفريق الباريسي على يوم إجازة.

وخلال منافسات الموسم الجاري 2022-2023، لم يشارك ريكو في أي مباراة مع فريق العاصمة الفرنسية، وبقي حبيس دكة البدلاء لزميله الإيطالي جوانلويجي دوناروما.

المصدر: "وسائل إعلام"