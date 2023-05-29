دوري الأمم الأوروبية.. مانشيني يستدعي قائمة أولية من 26 لاعبا للنهائيات

استدعى روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، الاثنين، قائمة أولية من 26 لاعبا لنهائيات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم المقررة بين 14 و18 يونيو المقبل في هولندا.

وتلتقي إيطاليا مع إسبانيا في نصف النهائي الأول فيما تتواجه هولندا وكرواتيا في الثاني.

ولم يستدع مانشيني لمعسكر منتخب إيطاليا في سردينيا اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل، اللاعبين الدوليين في إنتر وفيورنتينا وذلك لانشغال الفريقين في نهائي كل من دوري أبطال أوروبا في 10 يونيو وكونفرنس ليغ في السابع منه تواليا.

كما لم يتم استدعاء جورجيو سكالفيني (أتالانتا) أو ساندرو تونالي (ميلان) لتتاح لهما الفرصة للمشاركة مع المنتخب الإيطالي في نهائيات كأس أوروبا لما دون 21 عاما التي تنطلق في 21 الشهر المقبل.

من ناحية أخرى، استدعى مانشيني العديد من اللاعبين الغائبين منذ أشهر عن المنتخب مثل ماتيا زاكاني وتشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، أليساندرو فلورنتسي (ميلان)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس) و نيكولو زانيولو (غلطة سراي التركي).

واستدعي مدافع ليتشي فيديريكو باسكيروتو للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الإيطالي بطل أوروبا.

وعلى الاتحاد الإيطالي أن يرسل لائحة من 23 اسما إلى الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بحلول منتصف ليل الاثنين المقبل.

وهنا القائمة الأولية من 26 لاعبا:

- حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أليكس ميريت (نابولي)، جولييلمو فيكاريو (إمبولي).

- خط الدفاع: فيديريكو باسكيروتو (ليتشي)، ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)، أليساندرو بونجورنو (تورينو)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، أليساندرو فلورنتسي (ميلان)، فيديريكو غاتي (يوفنتوس)، ليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا).

- خط الوسط: براين كريستانتي (روما)، دافيدي فراتيزي (ساسوولو)، جورجينيو (أرسنال الإنجليزي)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ماتيو بيسينا (مونتسا)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، نيكولو زانيولو (غلطة سراي التركي).

خط الهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو كييزا (يوفنتوس)، ويلفريد نيوتو (ليدز يونايتد الإنجليزي)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، جاكومو راسبادوري (نابولي)، ماتيو ريتيغي (تيغريس الأرجنتيني)، ماتيا زاكاني (لاتسيو).

المصدر: أ ف ب