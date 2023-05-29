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رسميا.. الفيصلي ينسحب من بطولة القدس والكرامة ويقرر العودة إلى عمان

الرياضة

رسميا.. الفيصلي ينسحب من بطولة القدس والكرامة ويقرر العودة إلى عمان
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أعلن نادي الفيصلي الأردني لكرة القدم، أن وفده سيعود إلى العاصمة عمان غدا الثلاثاء، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراته ضد غريمه الوحدات في افتتاح بطولة القدس والكرامة.

وأوضح نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "نتيجة للأحداث  المؤسفة التي رافقت مباراة فريقنا أمام نادي الوحدات ضمن منافسات بطولة القدس والكرامة التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، غادر فريقنا الملعب إلى مكان إقامته تمهيدا للمغادرة إلى عمان غدا".

وكانت المباراة التي أقيمت يوم الاثنين على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في القدس، قد توقفت عند الدقيقة 91 بعدما احتسب حكم اللقاء خطأ لصالح مهاجم الوحدات، المحترف الفلسطيني زيد القنبر، ليتم الاعتراض على قراره من اللاعبين، قبل حدوث التشابك بين اللاعبين والجماهير.

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ولم تستكمل المباراة، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

المصدر: وكالات

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