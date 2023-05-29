"فضيحة" بين قطبي الكرة الأردنية في القدس (فيديو)

توقف لقاء الوحدات الأردني وغريمه الفيصلي الذي كان يجمعهما يوم الاثنين على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالعاصمة الفلسطينية القدس، ضمن افتتاح النسخة الثانية من بطولة القدس والكرامة.

وتوقفت المباراة في آخر الدقائق بعد تدخل عنيف من لاعب الفيصلي على لاعب الوحدات.

ولا عمركم بتصيروا قد الفيصلي 🦅💙

لعيبة الفيصلي تلقن (أصحاب الدار ) درسا لن ينسوه😂😂

في قانون الفيصلي الكثرة لا تغلب الشجاعة 😉🦅🔥 pic.twitter.com/VEJgGNrL4Y — Abood AL-Weshah🇯🇴 (@aboodalweshah05) May 29, 2023

اعتداء من الجماهير على لاعبي الفريق واعضاء الادارة والجهاز الفني لفريق الفيصلي .🇯🇴 pic.twitter.com/upqJypSyR6 — بكبك🇯🇴 (@ArslanShishani) May 29, 2023

وبعد التدخل، شهد اللقاء بعض أعمال الشغب من الجماهير، واحتكاكا بين اللاعبين وإلقاء عبوات مياه على أرض الملعب، ثم غادرت الجماهير أرض الملعب.

معزب ردي ..وعرق نجس حاقد ...



مع عشيره #الفيصليpic.twitter.com/AwkgdhYNVW — Maan Hashim Al Qudah (@MaanQudah) May 29, 2023

ونزل جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى أرض الملعب محاولا تهدئة الأمور.

وأكد معلق المباراة أن لاعبي الفيصلي غادروا الملعب، فيما بقي لاعبو الوحدات في الميدان.

وينظم اتحادا الكرة الأردني والفلسطيني النسخة الثانية من بطولة القدس والكرامة، ويدافع فيها الوحدات عن اللقب الذي حمله في العام الماضي.

ويتأهل الفريق الفائز من القمة الأردنية بين الفيصلي والوحدات إلى المشهد النهائي، لملاقاة الفائز من لقاء القمة الفلسطيني بين جبل المكبر ونظيره هلال القدس، الذي يقام عند الساعة 6 من مساء الثلاثاء، فيما تقام المباراة النهائية عند الساعة 6 من مساء يوم الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات