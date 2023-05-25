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الروسية اليافعة أندرييفا تبلغ الدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس (فيديو)

الرياضة

الروسية اليافعة أندرييفا تبلغ الدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس (فيديو)
Globallookpress / Mutsu Kawamori
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نجحت الروسية الشابة ميرا أندرييفا في التأهل إلى الدور الرئيسي لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تقام مبارياتها على ملاعب "رولان غاروس" الرملية.

وتمكنت النجمة الصاعدة ميرا أندرييفا من الفوز على منافستها الكولومبية ماريا-كاميلا أوسوريو-سيرانو، بمجموعتين من دون رد، بواقع: (7-6) و(6-4) في مباراة ماراثونية جمعتهما اليوم الخميس، واستغرقت ساعتين ودقيقة واحدة.

وخطفت ميرا أندرييفا الأضواء أثناء مشاركتها في بطولة مدريد للماسترز، ببطاقة دعوة في أبريل الماضي، بفوزها بأول مباراة لها ضمن بطولات لاعبات التنس المحترفات "WTA"، وواصلت مغامراتها لتبلغ دور الثمانية، وتدخل التاريخ كأصغر لاعبة (15 عاما) تبلغ هذا الدولة ضمن سلسلة بطولات الماسترز ذات الـ1000 نقطة.

يذكر أن ميرا أندرييفا احتفلت بربيعها السادس عشر يوم السبت 29 أبريل الماضي، وتحتل المركز 143 في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وتشارك لأول مرة في تاريخها في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس".

المصدر: RT 

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