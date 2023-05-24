7 أضعاف رينج روفر.. سعر ساعة رونالدو الجديدة يثير الجدل (صورة)

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وهو يرتدي ساعته الجديدة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ساعة رونالدو سعرها أكثر من 7 أضعاف ما أنفقه على سيارته رينج روفر الثمينة.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو دفع 100 ألف جنيه إسترليني لشراء هذه السيارة قبل بضع سنوات مما يعني أنه إذا دفع ثمن الساعة التي تبلغ 750 ألف جنيه إسترليني فإنه أنفق سبعة أضعاف ما دفعه مقابل السيارة.

Cristiano Ronaldo got his expensive watch in the snaphttps://t.co/MxX83fm08a — talkSPORT (@talkSPORT) May 24, 2023

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ويكسب النجم البرتغالي أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني في الأسبوع من نادي النصر السعودي.

ويدخل لرونالدو مبلغ 3 ملايين جنيه استرليني أسبوعيا من خلال منشوراته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" ومعظمها من خلال الدعاية، إذ يعد رونالدو، الشخص الأكثر متابعة على "إنستغرام" ويأتي في المرتبة الثانية بعد حساب "إنستغرام" الرسمي.

يذكر أن رونالدو سجل بقميص فريق النصر السعودي هذا الموسم 13 هدفا في 17 مباراة.

المصدر: "وسائل إعلام"