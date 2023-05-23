برشلونة يوزع الهدايا بعد حسم لقب بطل الدوري

تعرض فريق برشلونة للهزيمة الثانية على التوالي بعد حسمه لقب بطل الدوري الإسباني لصالحه مبكرا، بفوزه على إسبانيول (4-2) في "الديربي" الكتالوني يوم الأحد الماضي في الجولة 34 للدوري.

وخسر برشلونة أمام مضيفه بلد الوليد (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم نادي بلد الوليد بهدف مبكر، جاء في الدقيقة الثانية بـ"نيران صديقة" سجله الدنماركي أندرياس كريستينسن مدافع برشلونة خطأ في مرماه. وضاعف المهاجم الكندي سايل لارين النتيجة عند الدقيقة 22 بهدف سجله من ضربة جزاء، ومن ثم اختتم زميله الإكوادوري غونزالو بلاتا ثلاثية أصحاب الأرض بحلول الدقيقة 73.

بينما أحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الشرف "للبلوغرانا" عند الدقيقة قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وكان برشلونة قد سقط في عقر داره أمام ضيفه ريال سوسييداد (1-2) قبل أن يخسر اليوم أمام بلد الوليد، ويتوقف رصيده عند 85 نقطة، في صدارة الدوري.

وتوج نادي برشلونة بلقب بطل الدوري "لا ليغا" للمرة الأولى منذ عام 2019، والـ27 في تاريخه، مقلصا الفارق إلى 7 ألقاب بينه وبين غريمه التقليدي فريق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي.

في المقابل، حقق نادي بلد الوليد أول انتصار له بعد 5 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 38 نقطة، ويتقدم إلى المركز السابع عشر حتى الآن، خارج منطقة الهبوط، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT