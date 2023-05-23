وزير الرياضة المصري يكشف من خلف هروب اللاعبين.. وتكلفة صناعة بطل أولمبي

صرح وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، بأن وزارة الشباب والرياضة تقاوم ظاهرة هروب اللاعبين التي يقف خلفها شخص مقيم في فرنسا، وأن صناعة البطل الأولمبي تكلف 2 مليون دولار.

وقال أشرف صبحي إن وزارة الشباب والرياضة تتواصل مع اللاعبين وأسرهم بشكل منتظم ولديها ملف بكل لاعب، مشيرا إلى أن اللاعب الشاب يحصل على مكافأة من 10 إلى 15 ألف جنيه عند حصوله على بطولة، واللاعب يقيم بشكل منتظم داخل المركز الأولمبي طوال العام دون تكلفة.

وأضاف صبحي، خلال تصريحات خاصة له مع الإعلامي خيري رمضان، لبرنامج حديث القاهرة، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن وزارة الشباب والرياضة تقاوم ظاهرة هروب اللاعبين ويقف خلفها شخص مقيم في فرنسا، مشددا على أنه ليس لديهم ما يمنع من احتراف أي لاعب وفقا لإجراءات ولوائح تنظم الاحتراف.

وتابع: يتم توفير رعاية لكل أبطالنا وتبحث الوزارة في قرى ونجوع مصر عن شباب ونؤهلهم ليكونوا أبطالا، مؤكدا أن الشباب والرياضة حققت إنجازات في الرياضات المختلفة ولم تتحقق من قبل.

وأثارت قضية هروب المصارع المصري الشاب أحمد بغدودة من مقر بعثة منتخبه في تونس مستضيفة البطولة الإفريقية للمصارعة، الجدل على مواقع التواصل، وفي الأوساط الرياضية المصرية، لاسيما حول غياب المحفزات، والأسباب الكامنة خلف خطوته.

وكان لاعب منتخب مصر للمصارعة قد اختفى بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

المصدر: "cairo24"