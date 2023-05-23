بعد هروب المصارع المصري بغدودة.. مصلحة الضرائب تصدر بيانا رسميا

علقت مصلحة الضرائب المصرية على الجدل المتعلق بالخصم من مكافأة لاعب المصارعة أحمد فؤاد "بغدودة"، عقب تتويجه بفضية بطولة إفريقيا التي أقيمت مؤخرا في تونس.

وفوجئت بعثة المنتخب المصري للمصارعة، باختفاء أحمد فؤاد "بغدودة" الذي يبلغ من العمر 22 عاما من مقر إقامتها في تونس، من دون معرفة الوجهة التي قصدها، بحسب بيان لاتحاد اللعبة.

وبحسب الاتحاد، فإن المصارع طلب جواز سفره من رئيس البعثة بحجة إنهاء بعض الإجراءات الخاصة به قبل أن يغادر معسكر المنتخب.

واختفى أحمد فؤاد "بغدودة" بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

وتردد أن اللاعب اتخذ قرار الهروب بسبب خصم 14 ألف جنيه في صورة ضرائب من مكافأة اللاعب المقدرة بـ16 ألفا.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري للمصارعة "تدوينة" عبر صفحته على موقع "فيسبوك" جاء فيها: توضيح هام من وزارة المالية بشأن ما أثير حول المبالغ التي تم خصمها من اللاعب أحمد فؤاد بغدودة التي كانت حديث السوشيال ميديا خلال الايام الماضية والذي يوضح أن كل ما تم خصمه هي مستحقات على اللاعب واجب سدادها.

وجاء في البيان الصادر اليوم الثلاثاء من مصلحة الضرائب:

تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي قام بتوضيح الأمر رسميا للمصلحة..

- أن اللاعب "أحمد فؤاد بغدوده" يتقاضى مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن 6 أشهر.

- وتم خصم 10% كضريبة كسب عمل بالإضافة إلى 3% رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

- وكان على اللاعب مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا؛ للانضمام للمشروع القومي للموهبة، في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه.

#مصلحة_الضرائب_المصرية

#وزارة_المالية.

facebook/egyptian.wrestling.federation

من جهة أخرى كشفت صحيفة "المصري اليوم" المصرية، عن هروب لاعب مصري آخر من معسكر منتخب مصر للمصارعة نهاية عام 2022 خلال تواجده في إيطاليا.

وأوضحت أن اللاعب محمد عصام، الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، لاعب المصارعة الرومانية، ضمن مشروع رعاية البطل الأوليمبي وبعد فوز ببطولة إفريقيا 2022، قام بالهروب خلال معسكر للاتحاد الدولي نهاية عام 2022 وذلك بعد بطولة كأس العالم في إيطاليا، ليترك المعسكر ويهرب من البعثة.

ورجح مدرب اللاعب تنسيقه مع جهة أخرى للعب تحت اسم منتخب أوروبي على الأغلب يستغله ويؤهله للفوز بميدالية أولمبية خلال الفترة المقبلة إلى جانب تمثيله في البطولات العالمية والأوروبية مع المعرفة لقوة اللاعبين المصريين الذين لهم باع كبير في اللعبة.

المصدر: "facebook/egyptian.wrestling.federation"